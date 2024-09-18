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  • Kenan Yıldız, İtalya'yı sallıyor! ''Yeni bir çağ açıyor''
Spor

Kenan Yıldız, İtalya'yı sallıyor! ''Yeni bir çağ açıyor''

Kenan Yıldız, takımı Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 3-1 ile geçtiği maçta açılış golünü kaydetmişti. Mücadelenin ardından maçın oyuncusu ödülüne de kayık görülen milli futbolcunun performansı Çizme basınında büyük ses getirdi. İşte detaylar...

18 Eylül 2024 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Kenan Yıldız, İtalya'yı sallıyor! ''Yeni bir çağ açıyor''
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Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı PSV'yi 3-1 mağlup etti. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği enfes performansla maçın adamı seçildi.

Juventus'un ilk golünü kaydeden Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibiyle gol atan en genç futbolcu ünvanını da idolü Del Piero'dan aldı. Öte yandan Kenan Yıldız'ın performansı, İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı.

Gazeteler, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsederken La Gazzetta dello Sport'un "Juventus'un sihirbazı" manşetini atması dikkat çekti. La Repubblica ise "Kenan Yıldız yeni bir çağ açıyor" ifadelerini kullandı. Corriere dello Sport ise manşetinde "Kenan Yıldız fenomeni" ifadelerini kullandı.

Bu arada Kenan Yıldız ile Alessandro Dep Piero'nun maç sonu yayınındaki diyaloğu da Çizme'de manşetleri süsledi.

Sky'da konuşan Del Piero, Kenan Yıldız'ı tebrik etti. Efsane futbolcu, "Onun adına çok mutluyum, harika bir oyun oynadı ve 10 numarayı omuzlarına yükleme sorumluluğunu üstlendi. Senin adına çok sevindim Kenan" ifadelerini kullandı.

Del Piero'nun ifadeleri karşısında son derece heyecanlı olduğu gözlemlenen Kenan Yıldız gülerek "Şu an biraz gerginim" dedi.

Kenan Yıldız, Del Piero'nun "Gol öncesi özel bir şey mi düşündün yoksa içgüdüsel olarak mı vurdun?" sorusuna "Pozisyonda kanattan bindirerek bana şut alanı açan Cambiaso'ya teşekkür etmeliyim" cevabını verdi.

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