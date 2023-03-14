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Spor

Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılmak istiyor

İtalya devi Juventus'un U19 takımında oynayan Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

14 Mart 2023 Salı 20:58 - Güncelleme:
Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılmak istiyor
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Juventus'un U19 takımında forma giyen Kenan Yıldız, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, 17 yaşındaki futbolcu, kulübün kendisine verdiği sözleri tutmaması sonrası sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılmak istiyor.

Forvet arkası mevkisinde forma giyen Kenan Yıldız, Bayern Münih'in U19 takımından yaz transfer döneminde Juventus'a imza atmıştı. Türkiye U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Juventus'un U19 takımında 31 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, 14 gol atıp, 6 asist yaptı.

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