Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılmak istiyor

Juventus'un U19 takımında forma giyen Kenan Yıldız, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, 17 yaşındaki futbolcu, kulübün kendisine verdiği sözleri tutmaması sonrası sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılmak istiyor.

Forvet arkası mevkisinde forma giyen Kenan Yıldız, Bayern Münih'in U19 takımından yaz transfer döneminde Juventus'a imza atmıştı. Türkiye U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Juventus'un U19 takımında 31 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, 14 gol atıp, 6 asist yaptı.