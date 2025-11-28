İSTANBUL 21°C / 12°C
Kenan Yıldız, Juventus'tan rekor maaş talep etti

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken milli oyuncu Kenan Yıldız, Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerinde takımın en çok kazananları seviyesinde maaş istedi. Genç yıldız ayrıca kulübün geleceğine dair güvence talep ediyor.

Kenan Yıldız, Juventus'tan rekor maaş talep etti
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde maaş artışı istedi.

İtalyan basını, iki tarafın henüz rakamlarda uzlaşamadığını yazdı.

EN ÇOK KAZANANLAR SEVİYESİNDE MAAŞ

Tuttosport'un haberine göre görüşmelerin tıkanmasının iki temel sebebi var. İlk olarak Kenan, takım içinde en yüksek maaşı alan oyuncular seviyesinde bir kontrat talep ediyor. Dusan Vlahovic'in istisnai durumu nedeniyle genç yıldız, şu anda Juventus'ta Vlahovic'ten sonra en çok kazanan isim olan Jonathan David'in 6 milyon euro düzeyindeki maaşını referans aldı. Yaz döneminde transfer edilen David'in ise performans olarak beklentilerin altında kaldığı vurgulanıyor.

GELECEK GARANTİSİ İSTİYOR

Haberde ikinci sebebe ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Kenan, mali paketin yanı sıra kulübün geleceğine dair de güvence istiyor. Yeni jenerasyonun en parlak yıldızlarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle yalnızca Avrupa'da yer alan bir projeyi değil, büyük hedefler için mücadele eden istikrarlı bir takımı tercih etmek istiyor."

GÖZLER YENİ GÖRÜŞMELERDE

Juventus cephesinin genç yıldıza uzun süreli bir proje sunmak istediği belirtiliyor. Ancak maaş beklentisi ve proje garantisi konularında tarafların nasıl bir noktada buluşacağı merak konusu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Milli yıldız toplamda 8 gole doğrudan etki ederken, Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro piyasa değerine ulaştı.

