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  • Kenan Yıldız, Juventus'u zafere taşıdı! Torino'da ilklerin gecesi
Spor

Kenan Yıldız, Juventus'u zafere taşıdı! Torino'da ilklerin gecesi

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, sahasında PSV'yi 3-1 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı. Juventus'un ilk golünü Kenan Yıldız kaydederken Weston McKennie ve Nicolas Gonzalez ağları havalandıran diğer isimler oldu. PSV'nin tek golü ise Ismael Saibari'den geldi.

17 Eylül 2024 Salı 22:13 - Güncelleme:
Kenan Yıldız, Juventus'u zafere taşıdı! Torino'da ilklerin gecesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonu bugün oynanan iki karşılaşmaya başladı. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen organizasyonda Juventus, sahasında PSV engelini farklı geçti.

Mücadelenin 21. dakikasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçen Juventus'ta Weston McKennie 27'de takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk devresi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Juventus'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Nicolas Gonzalez, 52. dakikada skoru 3-0 yaptı. 90+3'te PSV'de Ismael Saibari skoru belirledi.

Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına galibiyetle başladı ve ilk 3 puanını elde etti. PSV ise ilk maçından puan alamadı.

JUVENTUS VE PSV'NİN MAÇLARI

Yeni formatıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve PSV lig aşamasında 7 maça daha çıkacak.

Juventus lig aşamasındaki kalan maçlarında Leipzig, Stuttgart, Lille, Aston Villa, Manchester City, Club Brugge ve Benfica ile karşılaşacak.

PSV ise Sporting, PSG, Girona, Shaktar, Brest, Kızılyıldız ve Liverpool maçlarıyla lig aşamasını tamamlayacak.

YENİ FORMATTA İLK GOL KENAN YILDIZ'DAN

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte uygulanmaya başlayan yeni formatın ilk golünü Juventus'ta Kenan Yıldız kaydetti.

Milli futbolcu, PSV karşısında kaydettiği golle Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'yu geride bırakıp İtalyan ekibinin formasıyla Devler Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu.

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