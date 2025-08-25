İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0144
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4442.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız, Juventus'u zafere taşıdı
Spor

Kenan Yıldız, Juventus'u zafere taşıdı

Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız 2 asist ile maça damga vurdu.

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 00:06 - Güncelleme:
Kenan Yıldız, Juventus'u zafere taşıdı
ABONE OL

Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Juventus'ta Andrea Cambiaso 83. dakikada kırmızı kart gördü.

KENAN YILDIZ'DAN 2 ASİST

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada atılan iki golünde asistini kaydetti. Kenan, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona 3 puanla başladı. Juventus gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.