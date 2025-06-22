FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Fas ekibi Wydad AC ile karşılaştı. Mücadeleye Kenan Yıldız hat-trick yaparak damgasını vurdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan yıldız futbolcu, 6 ve 16. dakikalarda gollerini attı. Kenan Yıldız, bu kez 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve hat-trick'i tamamladı.

Milli futbolcuya Dusan Vlahovic de eşlik etti ve 90+4'te penaltıdan topu ağlara gönderdi.

Mücadeleyi Juventus, 4-1'lik skorla kazanmasını bildi.