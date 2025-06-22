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Spor

Kenan Yıldız, Juventus'u zafere taşıdı! İtalyan ekibi rahat kazandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Wydad AC ile karşılaştı. İtalyan ekibi maçtan 4-1 galip ayrıldı. Milli futbolcumuz hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 21:06 - Güncelleme:
Kenan Yıldız, Juventus'u zafere taşıdı! İtalyan ekibi rahat kazandı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Fas ekibi Wydad AC ile karşılaştı. Mücadeleye Kenan Yıldız hat-trick yaparak damgasını vurdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan yıldız futbolcu, 6 ve 16. dakikalarda gollerini attı. Kenan Yıldız, bu kez 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve hat-trick'i tamamladı.

Milli futbolcuya Dusan Vlahovic de eşlik etti ve 90+4'te penaltıdan topu ağlara gönderdi.

Mücadeleyi Juventus, 4-1'lik skorla kazanmasını bildi.

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