Kenan Yıldız: Montella'ya minnettarım

Juventus ve milli takımın genç yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, FIFA'ya röportaj verdi.

ALMANYA'YA ATTIĞI GOL

"Golü attığımda herkesin duygularımı görebildiğini düşünüyorum" dedi ve "Böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Özellikle de hayatım boyunca Futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta. Gol attıktan sonra kalabalığı duymak inanılmazdı. Sanki neredeyse tüm stadyum Türk taraftarlardan oluşuyormuş gibi hissettim. İki veya üç saniye sonra gol sevincimde çığlık attım. Çok gerçek dışıydı"

"BENİ AİLEM BU HALE GETİRDİ"

"Üç yaşındayken beni futbol sahalarına götürmeye başladı. Bugün olduğum yer onun ve annemin sayesinde. Ailem zihnimin güçlü olmasına ve asla pes etmememe yardımcı oldu"

EURO 2024

"Yaşım itibarıyla böyle büyük bir turnuvada oynamanın mümkün olabileceğini düşünmemiştim"

2026 DÜNYA KUPASI

"Orada olacağımızı ve herkesi gururlandıracağımızı umuyorum. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok isterdi ve biliyorum ki onlar da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Her yerdeler!

DEL PIERO'NUN REKORUNU KIRMASI

Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye attığı golle idolü Del Piero'nun rekorunu kıran ve İtalyan ekibiyle Devler Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olan Kenan Yıldız, söz konusu gol için "Sanki senaryoda yazılmış gibiydi" dedi.

JUVENTUS'UN 10 NUMARASI OLMASI

"Gerçekten çok ağır bir forma ama 10 numarayla oynamak harika çünkü sahada sana bir şeyler başarabileceğin hissini veriyor"

VINCENZO MONTELLA

"O bana kendimi gösterme imkanı veren ilk antrenörlerden biriydi. Ona minnettarım"

"TÜRKÇE KONUŞMAK ÇOK ZOR"

"Almanca, İngilizce, İtalyanca ve elimden geldiğince Türkçe konuşuyorum. Babam benimle her zaman Türkçe konuşuyor ama ben Almanca cevap veriyorum. Anlıyorum ama konuşmak zor. Birkaç yıl içinde mükemmel Türkçe konuşabilmeyi istiyorum"

ARDA GÜLER

"Arda harika bir futbolcu, özel bir tekniği var. Nitelikleri gerçekten muhteşem. Milli takımda birlikte geçirdiğimiz her anın eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel ve umarım uzun yıllar böyle devam edebiliriz"