Juventus'un eski futbolcusu Claudio Marchisio, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

"BREMER HAKLIYDI"

Marchisio, "Kenan Yıldız çok çalışan birisi. Bu kadar genç ve yetenekli bir oyuncu, takım arkadaşlarından başlayarak herkesi etkiliyor ve heyecanlandırıyor. Bremer, Kenan'ın Juventus'un Lamine Yamal'ı olabileceğini söylerken haklıydı." dedi.

Marchisio, Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmeyi hak ettiğini ve Juventus'un bu konuda ekonomik çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi. İtalyan eski futbolcu, "Evet, çünkü yabancı olmasına rağmen Juventus'un değerlerini mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Bu günlerde, Avrupa'da bu kadar güçlü ve rağbet gören, kulübünde kalarak bir simge haline gelmeyi ve kazanmayı hayal eden böyle bir oyuncu bulmak kolay değil. Kenan Yıldız, böyle bir oyuncu ve kulübün sözleşmesini yenilemek için ekonomik çaba sarf etmesi gerekiyor. Kenan Yıldız, bunu hak ediyor." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 4 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.