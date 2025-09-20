İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! ''Juventus'un Yamal'ı olabilir''
Spor

Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! ''Juventus'un Yamal'ı olabilir''

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sezona harika bir giriş yaptı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan için Lamine Yamal benzetmeleri yapıldı.

HABER MERKEZİ20 Eylül 2025 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! ''Juventus'un Yamal'ı olabilir''
ABONE OL

Juventus'un eski futbolcusu Claudio Marchisio, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

"BREMER HAKLIYDI"

Marchisio, "Kenan Yıldız çok çalışan birisi. Bu kadar genç ve yetenekli bir oyuncu, takım arkadaşlarından başlayarak herkesi etkiliyor ve heyecanlandırıyor. Bremer, Kenan'ın Juventus'un Lamine Yamal'ı olabileceğini söylerken haklıydı." dedi.

Marchisio, Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmeyi hak ettiğini ve Juventus'un bu konuda ekonomik çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi. İtalyan eski futbolcu, "Evet, çünkü yabancı olmasına rağmen Juventus'un değerlerini mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Bu günlerde, Avrupa'da bu kadar güçlü ve rağbet gören, kulübünde kalarak bir simge haline gelmeyi ve kazanmayı hayal eden böyle bir oyuncu bulmak kolay değil. Kenan Yıldız, böyle bir oyuncu ve kulübün sözleşmesini yenilemek için ekonomik çaba sarf etmesi gerekiyor. Kenan Yıldız, bunu hak ediyor." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 4 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.