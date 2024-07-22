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Spor

Kenan Yıldız'dan İngiliz devine ret!

Juventus'un ve A Milli Takım'ın gözdesi olan 19 yaşındaki genç futbolcu Kenan Yıldız için İngiliz ekibi Chelsea girişimde bulundu. Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen milli yıldız, Premier Lig devini reddetti. İşte detaylar...

22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'dan İngiliz devine ret!
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Juventus forması giyen Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin aktardığı gelişmeye göre; Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulundu. Ancak milli yıldızın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.

Juventus, sözleşmesi 2027'de bitecek Kenan Yıldız'la yeni kontrat imzalamak istiyor. İtalyan ekibi, anlaşma sağlanması durumunda Kenan'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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