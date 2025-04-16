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Spor

Kenan Yıldız'dan kötü haber!

İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın antrenmanda sakatlık yaşadığını ve oyuncunun Parma ile oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğunu aktardı.

Haber Merkezi16 Nisan 2025 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'dan kötü haber!
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Juventus'un ligde oynadığı son 3 maçta teknik direktör Igor Tudor'un 90 dakika görev verdiği Kenan Yıldız, 2 gol atma başarısı göstermişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Kenan Yıldız antrenmanda uyluğuna aldığı darbe sonucu sakatlandı.

Milli futbolcunun son durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacağı belirtildi. İlk izlenimlere göre Kenan Yıldız'ın Parma maçında forma giymesinin oldukça şüpheli gözüktüğü aktarıldı.

Ligde 59 puanla 4. sırada bulunan Juventus'un 3. sıradaki Atalanta ile arasında 2 puanlık fark var. 5. sıradaki Bologna ile de arasında 2 puanlık fark bulunan Juventus için Parma maçı kritik öneme sahip.

İlk 4'te yer alan takımların direkt Şampiyonlar Ligi bileti alacağı Serie A'da Juventus, potadan çıkmak istemiyor. Parma deplasmanındaki olası bir puan kaybıyla Torino ekibi 4. sıradaki yerini kaybedebilir.

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