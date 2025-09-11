İSTANBUL 29°C / 20°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kenan Yıldız'dan önemli başarı! Ayın futbolcusu seçildi
Spor

Kenan Yıldız'dan önemli başarı! Ayın futbolcusu seçildi

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarların belirlediği oylarla Serie A'da ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'dan önemli başarı! Ayın futbolcusu seçildi
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ağustos ayının oyuncusu seçildi.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram'ı (Inter) geride bıraktı.

Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez gol pası verdi.

