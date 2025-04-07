İtalya Serie A'da haftanın dev mücadelesinde kazanan çıkmadı. Roma ile Juventus'un karşılaştığı mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

UEFA'nın eski başkan yardımcılarından ve futbolculuk döneminde Juventus ile Roma formaları giyen Zbigniew Boniek karşılaşmayı Rai Radio 1'de katıldığı bir programda değerlendirdi.

Maça ilişkin Zbigniew Boniek, "İyi bir beraberlikti ama maç beni heyecanlandırmadı. Günümüz futbolunda herkes aynı şekilde oynuyor, top hakimiyeti ve ileri oynama yok. Maçın en iyi anı, ikinci forvet olan Shomurodov oyuna dahil olmasıyla ikinci yarının başlamasıydı." dedi.

Juventus'taki yeni dönem ve Igor Tudor'la ilgili Boniek şunları söyledi, "Bunu iki maçtan sonra söylemek hem sıradanlık hem de önceki teknik direktöre karşı haksızlık olur. Ancak dün Juve'nin iyi oynadığını gördüm. Juve'nin kalitesi, fiziği var belki de birkaç üst sınıf oyuncusu eksik."

Milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden Zbigniew Boniek, "Kenan Yıldız, Juve'ye çok şey verebilecek fiziğe sahip, geleceğin yıldızlarından biri. Topa dokunma şekli Platini'ye benziyor. Oyunun tam ortasında, ortada daha fazla oynamalı, bunun yerine onu kenarda oynatıyorlar." dedi.

Sezon sonunda Roma'dan ayrılacak Claudio Ranieri'nin yerine geçebilecek isimlerle ilgili Boniek, "Carlo (Ancelotti) Roma'ya gelirse harika olurdu ancak geri dönmek (İtalya) isteyip istemediğini bilmiyorum. Roma'da diğer büyük takımların seviyesine ulaşabilecek bir takım kurmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Zbigniew Boniek, Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı, "Napoli ve Conte'yi alkışlamalıyız çünkü bu şampiyonluk yarışını canlı tutuyorlar. Conte'yle çalışmak garantidir, her zaman sonuna kadar gitmek için inanılmaz bir istek gösterir. Napoli'den daha üstün bir kadroya sahip takımlar var, kabul edelim ama hiçbiri Napoli'nin istikrarına sahip değil ve hepsi Conte sayesinde."