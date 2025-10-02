İSTANBUL 23°C / 17°C
Spor

Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmandan 1 puanla döndü

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. İtalyan ekibinde milli futbolcu Kenan Yıldız 80 dakika sahada kaldı.

2 Ekim 2025 Perşembe 00:32
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmandan 1 puanla döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Juventus, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve iki ekip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi Villarreal, 18. dakikada Georges Mikautadze'nin golüyle 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı İspanyol ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

GECEYE DAMGA VURAN RÖVEŞATA

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise büyük heyecana sahne oldu.

49. dakikada Juventus'un stoperi Federico Gatti, geceye damga vuran golü ağlara gönderdi. İtalyan oyuncu röveşata ile Villarreal filelerini havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

JUVENTUS SON ANLARDA YIKILDI

İtalyan devi 55. dakikada Francisco Conceiçao ile öne geçse de Villarreal 90. dakikada Renato Veiga skoru belirleyen golü kaydetti.

Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk puanını alırken Juventus ise 2 puana yükseldi.

KENAN YILDIZ 11'DE BAŞLADI

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise ilk 11'de başladığı mücadelenin 80. dakikasında yerini Vasilije Adzic'e bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus, Real Madrid'e konuk olacak. Villeral ise Manchester City'yi ağırlayacak.

