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Spor

Kendi maaşını ödedi! İsmail Kartal'dan sıfır külfet

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal bu sezon çıktığı 15 Süper Lig maçından 13 galibiyet, 1beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 40 puan topladı. Bu sonuçlarla İsmail Kartal, sarı lacivertli ekibin kasasına 33 milyon 588 bin TL koydu ve kendi maaşını ilk yarı bitmeden kulübe kazandırdı. İşte detaylar...

Sabah11 Aralık 2023 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Kendi maaşını ödedi! İsmail Kartal'dan sıfır külfet
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Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek unutulmaz bir zafere imza atan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları kadar koltuğun hakkını veriyor.

KENDİ MAAŞINI ÖDEDİ

Sezon başında "Fenerbahçe'nin neferi" olarak göreve getirilen 62 yaşındaki teknik adam, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Bu sezon ligde topladığı puanlarla yıllık ücretinin fazlasını çıkardı. Geride kalan 15 haftada 13 galibiyet- 1 beraberlik-1 yenilgiyle 40 puan toplarken kasasına 33 milyon 588 bin TL koydu. Yıllık 1 milyon Euro'ya (30 milyon TL) imza atan tecrübeli hoca, kendi maaşını ilk yarı bitmeden kulübe kazandırdı.

ZİRVEYE EN ÇOK OTURAN TAKIM

Fenerbahçe, Kartal'ın yönetiminde 2. hafta liderliği almıştı. Sadece 11. haftada Galatasaray'a koltuğu bir haftalığına verirken, bu sezon 13 kezle zirvede en çok oturan takım oldu. Sarı lacivertliler, geçen yıl Jorge Jesus ile inişli- çıkışlı bir grafik çizmiş, sezon boyunca sadece 5 defa en tepeyi görmüştü.

Bu arada Portekizli hoca, Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon Euro'luk (O dönemin kuruyla yaklaşık 140 milyon TL) anlaşmaya imza atmıştı.

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