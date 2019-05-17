Kendisine gelen 3 transfer teklifini reddetti
Galatasaray'da Mariano'nun sezon sonunda ayrılma ihtimali konuşulurken, Brezilyalı sağ bek ise takımda kalmak istiyor.
- Sabah
Galatasaray yönetimi bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen 32 yaşındaki Mariano'yu iyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkaracak.
Martin Linnes'in sözleşmesini uzatan Cimbom, iki hafta sonra serbest kalacak Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Sivasspor'dan Douglas ile ilgileniyor.
Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano ayrılmak istemiyor. Mariano, İspanya'dan kendisine gelen 3 teklifi reddetti.
"Galatasaray'da mutluyum ve kalmak istiyorum" diyen Brezilyalı futbolcu, menajeri Robalinho'yu yönetimle görüşmesi için yanına çağırdı.
Bu arada Galatasaray'ın Mariano ile yollarını ayırması halinde kadroya katmayı düşündüğü Şener Özbayraklı için Beşiktaş da devreye girdi. Fenerbahçe ile vedaya hazırlanan Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a imza atması beklenirken, Beşiktaş'ın hamlesi nedeniyle sarı-kırmızılılar adına bu transfer henüz netleşmedi.
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