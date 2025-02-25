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Spor

Keny Arroyo: Golümü taraftarımıza armağan ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın ilk golünü atan siyah beyazlı ekibin yeni transferi Keny Arroyo maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2025 Salı 17:26 - Güncelleme:
Keny Arroyo: Golümü taraftarımıza armağan ediyorum
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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Keny Arroyo, kupada Antalyaspor ile oynanan maçın ardından konuştu.

Antalyaspor karşısında Beşiktaş'taki ilk golünü atan Arroyo, "Gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın bana verdiği destek çok önemliydi. Taraftarımızın verdiği destek için de çok teşekkür ederim. Golümü onlara armağan ediyorum." dedi.

Ekvadorlu futbolcu, Türkiye'ye adaptasyonu için, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Soğuğa da alıştım. Her geçen gün daha çok alışıyorum. Şartlar bir bahane olmamalı." sözlerini sarf etti.

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