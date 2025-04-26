Keny Arroyo: Rafa'ya teşekkür ederim

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Keny Arroyo, Hatayspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZI MEMNUN ETMEK ÇOK GÜZEL"

Mücadeleye iyi hazırlandıklarını belirten Arroyo, "Bu maça hocamız bizi çok iyi hazırladı, biz de iyi hazırlandık. Kazanmayı çok istedik. Bir gol yedik ama sonrasında iyi bir reaksiyon gösterdik. Performansımızdan taraftarımızın memnun olduğunu biliyorum. Taraftarımızı memnun etmek gerçekten güzel" ifadelerini kullandı.

"RAFA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Evinde gol atmanın kendisi için özel olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Evimizde gol atmayı çok istiyordum. Takım arkadaşlarıma, özellikle de asisti yapan Rafa'ya teşekkür ederim. Umarım iç sahada daha fazla gol atarım" dedi.

"ADAPTASYON SÜRECİM İYİ GİDİYOR"

Takıma ve teknik ekibe adaptasyon sürecinin olumlu geçtiğini belirten Arroyo, "Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. Hocamız bana çok yardımcı oluyor, benimle özel olarak ilgileniyor. Üzerine koyarak ilerlemek ve önümüzdeki sezon daha da iyi olmak için çalışıyorum" şeklinde konuştu.