Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi Independiente'den yüzde 50'sini 5 milyon euroya aldığı 18 yaşındaki süper yetenek Keny Arroyo, Avrupa ve Güney Amerika kıtasında manşetleri süsledi. Genç kanat oyuncusunun Beşiktaş'a gitmesi hakkında Independiente Genel Müdürü Santiago Morales çarpıcı açıklamalar yaptı: "Bizi biraz hazırlıksız yakaladı. Santos'tan iyi bir teklif gelmişti. Ekonomik olarak Brezilya'ya gitmesi bizim çıkarımız için en uygunu olacaktı ama oyuncu hayali olan Avrupa'yı seçti. Bizim yapabileceğimiz ona destek olmaktı. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ve iddialı bir spor projesine sahip. Genç yetenekleri tarıyorlar. Arroyo için üst düzey futbola geçiş için bir fırsat olabilir. Başarılı olmak için hız, top sürme, oyuna bakış açısı gibi yetenekleri var."