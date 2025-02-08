Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Keny Arroyo, Siyah-Beyazlılar'la sözleşme imzalamak için Ekvador'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Arroyo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor.

YÜZDE 50'SİNE 5 MİLYON EURO

Oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini Independiente del Valle'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak.

Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak isterse, Ekvador ekibine 2.5 milyon euro ödemeye yapacak.

MAAŞI 800 BİN EURO

Öte yandan 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş ödeyecek.

İSTANBUL'A GELECEK

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

14 GOLE KATKI

18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.

Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.