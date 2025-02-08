İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Keny Arroyo'nun uçağı kalktı! Beşiktaş için geliyor
Spor

Keny Arroyo'nun uçağı kalktı! Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ın, Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı Ekvadorlu genç yetenek Keny Arroyo, İstanbul'a gelmek üzere ülkesinden yola çıktı. 4,5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen 18 yaşındaki hücumcunun, gece geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Keny Arroyo'nun uçağı kalktı! Beşiktaş için geliyor
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Keny Arroyo, Siyah-Beyazlılar'la sözleşme imzalamak için Ekvador'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Arroyo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor.

YÜZDE 50'SİNE 5 MİLYON EURO

Oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini Independiente del Valle'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak.

Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak isterse, Ekvador ekibine 2.5 milyon euro ödemeye yapacak.

MAAŞI 800 BİN EURO

Öte yandan 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş ödeyecek.

İSTANBUL'A GELECEK

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

14 GOLE KATKI

18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.

Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.