Kepezspor, İnegölspor mesaisinde

Kepezspor Futbol A.Ş, TFF 2. Lig'de bu hafta deplasmanda İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Emin Pehlivanlar, "Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçtik ancak bu arayı iyi değerlendirdik. Oyuncularımızla birlikte verimli bir antrenman dönemi geçirdik. Hedefimiz, İnegölspor deplasmanından puan ya da puanlarla Antalya'ya dönmek" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepezspor'un son haftalarda gösterdiği başarılı performansa dikkat çekerek, "Son iki haftada iki galibiyet alarak alt sıralardan üst sıralara tırmanan Kepezspor'u kutluyorum. Şimdi gözler, İnegöl deplasmanında da aynı azim ve performansın sergilenmesinde Teknik heyetimize ve futbolcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.