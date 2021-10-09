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  • Kerem Aktürkoğlu: 3 maçı da kazanıp duruma bakacağız
Spor

Kerem Aktürkoğlu: 3 maçı da kazanıp duruma bakacağız

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımızın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2021 Cumartesi 00:40 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 00:40
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A Milli Takımımızın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçta tek golümüzü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

Kalan 3 maçı kazanmak istediklerini söyleyen genç oyuncu, "Maça iyi başladık. Golü de erken bulduk. Hocamızın da söylediği, bizim de içimizde konuştuğumuz şeyi yaptık. Baskılı başlayıp golü bulduk. İlk yarı içeri 1-0 gidemedik, 1-1 oldu. İkinci yarı inançlıydık, maçı çevirip kazanacağımızı düşündük. İstediğimiz gibi olmadı. Önümüzde 3 maç daha var. Her şey bizim elimizde değil ama 3 maçı da kazanıp duruma bakacağız." dedi.

Erken golden sonra düşen oyun temposunun nedeni sorulan Kerem, "Aslında çok istediğimiz gibi başladı. Taraftar da, biz de çok coşkuluyduk. Golden sonra istemediğimiz bir şekilde geri çekildik ve istemediğimiz bir gol yedik." ifadelerini kullandı.

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