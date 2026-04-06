İlk yarı Kartal 9, Kanarya 5 kez şut denemesi yaptı.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbiye Fenerbahçe hızlı başladı. Sarı-Lacivertliler, maçın başında Nene'yle yakaladığı müsait pozisyonu değerlendiremedi. Beşiktaş'ın da oyuna ortak olmasıyla birlikte karşılaşmada tempo yükseldi. Siyah-Beyazlılar, Sambacı eldiven Ederson'u ve F.Bahçe savunmasını geçmekte zorlandı. Kanarya, 'futbol aklı' olan Asensio'nun 24. dakikada sakatlanmasının ardından hücum kurgusunda bocaladı. İkinci yarıda topla daha fazla oynayan taraf Fenerbahçe oldu. 56'da Guendouzi'nın ortasında Beşiktaşlı Gökhan'ın kendi ağlarına yolladığı top ofsayt sebebiyle iptal edildi. 74'te Ersin Destanoğlu, karşı karşıya pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na gol izni vermedi. 85'te Ersin bu kez Fransız forvet müsait pozisyonda geçit vermedi. Kanarya, Agbadou'nun Nene'ye yaptığı müdahale sonucunda penaltı kazandı. 90+10'da topun başına geçen Kerem, bu kez Ersin'i avlayarak kritik 3 puanı getirdi.

KAVGA ETMEK İSTEMİYORUZ

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, karşılaşmanın ardından üstü kapalı bir şekilde Galatasaray'a tepki gösterdi. Torunoğulları, "Centilmence bir maç oldu. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Fenerbahçe şampiyon olacak. Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız" dedi.

KAPTANDAN FEDAKARLIK

Sarı-Lacivertliler'de kaptan Milan Skriniar uzun süren sakatlıktan sonra dün ilk kez sahaya çıktı. Slovak savunmacı tam hazır olmamasına rağmen oynamak istedi. Skriniar'ın yapılan toplantıda, "Ben bu halimle ne olursa olsun oynayacağım. Maç içinde ne olacaksa olacak. Sizden de arzu görmek istiyorum" diye konuştuğu aktarıldı.

DEVAM EDEMEDI

Kanarya'da Marco Asensio, sakatlık sebebiyle 24. dakikada yerini Fred'e bıraktı. Tecrübeli oyuncunun sağlık durumu, bugün yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak. Tedesco, İsmail Yüksek'i sakat olduğu gerekçesiyle Asensio'nun yerine alamadığını söyledi.