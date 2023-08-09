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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Avrupa'da olmak en büyük hedefimiz

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana deplasmanında 3-0'lık skorla kazandığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Avrupa'da olmak en büyük hedefimiz
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Galatasaray'da 3-0 kazanılan Olimpija Ljubljana karşısında ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

Maça çok iyi çalıştıklarını ifade eden Kerem Aktürkoğlu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Avrupa en büyük hedefimiz. Bugün taraftarımıza güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Planlarımız tuttu. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun" dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "3-0 kazandık ama hiçbir şey bitmiş değil. Böyle maçlar farklı olabiliyor. İkinci maça da aynı istekle çıkacağız ve bir üst tura çıkacağız. Son rakibimizi de yenerek gruplara kalacağız inşallah." sözlerini sarf etti.

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