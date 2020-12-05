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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Benim için rüya gibi bir gün

Hatayspor karşısında Galatasaray'ın 3. golüne imza atan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu. Genç Kerem, 'Benim için rüya gibi bir gün.' dedi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:38 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 21:38
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Galatasaray'ın genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında sarı kırmızılı takım adına bir golün altına imza attı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kerem, "Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" dedi.

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