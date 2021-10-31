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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş maçını telafi etmek istedik

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2021 Pazar 21:27 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 21:27
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Beşiktaş maçını telafi etmek istedik. Hafta boyunca bunu konuştuk. Rakiplerimiz de kaybetti. Tutuk başladık ama ikinci yarı daha iyiydik. Hocamız da bizimle konuştu, istediğimiz skoru aldık." dedi.

Performansı hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu "Galatasaray'a gelirken hayallerim, hedeflerim vardı. Hedeflerime ne kadar kısa sürede ulaşabileceğimiz hep ailemle konuşuyordum. Fatih Hoca, bana yardımcı etti. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Eksiklerim var, onların da üzerinden gidiyorum. Hem takım, hem de benim için inşallah daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

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