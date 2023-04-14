İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2023 Cuma / 24 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3657
  • EURO
    21,3648
  • ALTIN
    1247.67
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu: Biz kazandıkça, onlar çekiniyor
Spor

Kerem Aktürkoğlu: Biz kazandıkça, onlar çekiniyor

Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u evinde ağırlayan Galatasaray rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. Maçta 1 gole imza atan Kerem Aktürkoğlu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 23:20 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Biz kazandıkça, onlar çekiniyor
ABONE OL

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, "İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı ve taraftarı kutluyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyorum." dedi.

Milli futbolcu, sözlerini, "Biz kazandıkça, rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça, onlar çekiniyor. Onlar puan kaybedecektir. Onlara göre farklı konumdayız. Maç fazlasıyla 9 puan. Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah sonunda şampiyon oluruz" diye tamamladı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 9 gol, 5 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.