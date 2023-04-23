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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Bu bir yol kazası

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2023 Pazar 21:57 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Bu bir yol kazası
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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçta takımının ilk golünü atan Kerem, "Aslında güzel başladık, erken gol bulduk. Yediğimiz goller bizi biraz dağıttı. Konsantrasyonumuz kayboldu. 3-1'den müthiş döndük. Üzgünüz ama yenilmeden ayrılmak da önemli. Kazansak çok daha güzel olacaktı." dedi.

"Yolumuz uzun. Daha önemli maçlarımız var. Her şey bizim elimizde." diyen Kerem, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Bu bir yol kazası. İnşallah bir daha bu kazalar olmayacak. Şampiyonluk yolunda ipi göğüsleyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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