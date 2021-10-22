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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Bu golüm bütün Türkiye için

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2021 Cuma 01:01 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 01:01
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında konuk olduğu Lokomotiv'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrasında konuştu.

Golünü Türkiye'ye armağan eden Kerem Aktürkoğlu, "Bu golüm bütün Türkiye için. Hem benim, hem Galatasaraylılar, hem tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Oyuna girmeden önce Fatih Terim'le konuşmasını anlatan Kerem, "Hocam oyuna girmeden önce bana boşlukları değerlendirebileceğimi söylemişti." ifadelerini kullandı.

Galibiyetin mutluluk getirdiğini söyleyen genç oyuncu, "Galatasaray'da oynayan herkes ilk 11 oyuncusudur, herkes formanın hakkını verir. Bu soğukta böyle oynamak önemliydi. Galibiyet için mutluyuz, lideriz. İnşallah gollerimin devamı gelir." şeklinde konuştu.

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