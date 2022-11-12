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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Bugün o gündü

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Bugün o gündü
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Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir karşısındaki 7-0'lık galibiyeti yorumladı.

Karşılaşmada hat-trick yapan Kerem, "Çok fazla tartışılıyoruz, çok fazla eleştiriliyoruz. Futbolda bunlar bazen oluyor. Ben çok fazla çalışıyorum. Bugünün geleceğini biliyordum. Bir gün gelecekti. Bugün, o gündü. Bugünü benden daha çok hak eden kişiler var. Ailem... Her koşulda bana destek oldular. Sürekli onlarlayım. Mental koçum var, o da bana çok fazla destek oldu. Bunları yaşadım ama üstesinden geldim, atlattım. Bu süreci benimle birlikte olan herkes çok hak etti. Onlara teşekkür ederim." dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Ben, Icardi'yi arkaya kaçarken gördüm. O gol atsın diye bir pas attım, hiç beklemiyordum bana pas atacağını. O da çok güzel bir pas attı bana. Golün yarısından fazlası onun. İşte dünya yıldızlarıyla oynamak böyle farklar yaratıyor. Çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Biz de onlarla birlikte gelişmeye çalışıyoruz. Göztepe maçında hat-trick yapmıştım ve topu almıştım. Bu da ikinci top olacak." sözlerini kullandı.

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