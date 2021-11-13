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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Burak abi sağ olsun bugün bizim için oynadı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takımımızın 1 golünü atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Kasım 2021 Cumartesi 22:32 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:32
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A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 6-0 kazandığımız ve 1 gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın yaptığı 3 asiste değinen genç oyuncu, "800. golü attım, ben de yeni öğrendim. Takım olarak çok iyi oynadık. Hollanda ile Norveç oynayacak, bakarsınız Norveç kazanır ve lider gideriz. Burak abi sağ olsun bugün bizim için oynadı, hepimize asist yaptı. Dün söylemiştim erken gol bulmamız gerekiyordu. Tedbirli davrandık, yığılmadık, risk almadan başladık. Attığımız kadar da atmak istiyorduk ve attık." dedi.

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