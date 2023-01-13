Kerem Aktürkoğlu dur durak bilmiyor!

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşı karşılaştı. Sarı-kırmızılıların ilk golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Maçın 9. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında defanstan seken topu ceza sahası içinde aldı ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu golden sonra vefatının 1. yıl dönümünde Ahmet Çalık'ı anmak için onun formasını tribünlere gösterdi.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Başarılı futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada yerini Gomis'e bıraktı.