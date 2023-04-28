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Spor

Kerem Aktürkoğlu, duran top çalışıyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi duran top çalışmalarına ağırlık verdi.

Fanatik28 Nisan 2023 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu, duran top çalışıyor
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Performansıyla Beşiktaş derbisine damgasını vurmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Florya'da idmanlardan sonra ekstra duran top çalışmaları yapıyor.

Alanyaspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan genç yetenek, antrenmanlarda da serbest vuruşlar üzerine yoğunlaşarak kendisini geliştirmeye çalışıyor.

ÖNCELİK KEREM'İN

Oliveira ile birlikte duran topları değişmeli olarak kullanan Kerem, Beşiktaş karşısında tehlikeli bölgede kazanılacak frikikte meşin yuvarlağın başına geçen isim olmaya kararlı. Okan Buruk'un da önceliği bu kez Kerem'e tanıyacağı öğrenildi.

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