Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası konuştu.

Galibiyetle ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "En büyük gücümüz takım ruhumuz! Sezon başından beri bunu yansıtıyoruz. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Saha içinde, dışında hep birlikteyiz. Antrenmanlar, maçlar hep neşeli geçiyor. Galibiyetin sırrı budur. Çok güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Kerem Aktürkoğlu "Burada olamayan taraftarların kalpleri bizleydi. O ruhla buradaydık. Taraftara armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Derbiyle ilgili açıklama yapan Kerem "Bu maçı kazanan ve kaybeden şampiyon olmayacaktı. Daha uzun bir maraton vardı. Tek planımız kazanmaktı. İlk 10-15 dakika Fenerbahçe baskısı olacaktı. Buna çalıştık. O baskıdan sonra işimiz kolaylaştı. Bundan sonra daha da güzel olacak. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Maç sonu yaşananlarla ilgili de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu "Takımdaşlığımız, arkadaş ortamımız çok güzel. Başkanımız, Erden Ağabey içeri girdi. Buradaki galibiyeti, Kadıköy'deki galibiyeti coşkuyla kutladık, eğlendik, tadını çıkardık. Artık Hatayspor maçına bakıyoruz." dedi.