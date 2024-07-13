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Spor

Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'i ziyaret etti

Galatasaray futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, kulüp efsanesi Fatih Terim'e ziyarette bulundu.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:46 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'i ziyaret etti
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'i ziyaret etti.

Başarılı futbolcu, Terim için flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam da Kerem'e yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Galatasaraylılığı, pes etmemeyi ve vefayı kendisinden öğrendiğim kıymetli hocam. Bu güzel akşam için teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

Fatih Terim ise başarılı futbolcu için, "Aslan evlat, sana baktığım her an hissettiğim duygunun karşılığı: Gurur. Futboldaki yolculuğumuzun bizi bir araya getirdiği ilk günden bugüne yaşadığın gelişimi, eriştiğin olgunluğu ve dönüştüğün oyuncuyu izlemek her zaman çok özel. Bugün seni gördüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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