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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Gol anlamlıydı ama asıl anlamlı olan galibiyetti

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:55
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Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde ilk kez bir maçta hem gol hem asist yapan ve ilk kez ceza sahası dışından gol atan Kerem Aktürkoğlu maçın ardından, "Gol anlamlıydı ama asıl anlamlı olan galibiyetti. Zor zamanlar geçiriyorduk. İyi oynuyorduk ama topu kaleye sokamıyorduk. Uzaktan hep denemek istiyordum, ilk yarı vuracaktım ama rakip önüme geçti. İkinci yarı pozisyonu buldum ve top da ayağıma oturdu. Güzel gol oldu." dedi.

Kerem ayrıca, "Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de Harry Potter'ı seviyorum, uzun zamandır düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Bakalım belki bundan sonra da devam eder." ifadelerini kullandı.

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