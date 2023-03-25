İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes Ünal'ın

Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Yıldız futbolcu karşılaşmada 2'inci golümüzü kaydetti.

25 Mart 2023 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes Ünal'ın
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, "Bence attığım gol Enes'in. Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Kerem, "Heyecan yapacağımızı düşünmüyoruz. Takımımızın kalitesi oynuyor. Herkes Avrupa'da, Süper Lig'de büyük takımlarda oynuyor. Heyecan değil, bazen kilidi açmakta zorlanıyoruz. İlk 15-20 dakikada gol bulsaydık daha farklı olurdu. Onlar erken öne geçince biraz konsantrasyonumuz dağılmış olabilir. Önemli olan kazanmaktı." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu ayrıca, "Hırvatistan maçının konsantrasyonu, atmosferi farklı olacak. Taraftar gücü de yanımızda olacak. İnşallah kazanan tara biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.