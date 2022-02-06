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Spor

Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki 9. golünü attı.

6 Şubat 2022 Pazar 18:48 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 18:48
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı 1-1 berabere bitti.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon tüm resmi maçlarda 9. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte çıktığı son 5 lig karşılaşmasında 3 kez skor üreten Kerem, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde 5 golü bulunan Mustafa Muhammed'i geçerek takımın en skorer futbolcusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2, grup aşamasında da 1 kez gol sevinci yaşadı ve toplamda bu sezon 9 gol buldu.

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