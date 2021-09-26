Kerem Aktürkoğlu: İçeri girdik ve 'Bu maçı çevireceğiz' dedik

26 Eylül 2021 Pazar 23:07 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 23:07

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Genç bir takımız. Güzel bir ortam ve ailesi havası var. Hepimiz yaşıtız. İlk yarı talihsiz bir gol yedik. İçeri girdik ve 'Bu maçı çevireceğiz' dedik.

Coşkuyla ikinci yarıya başladık ve baskıyla galibiyeti alacağımızı Göztepe'ye hissettirdik. Taraftarımıza armağan olsun." dedi.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Genç takımız ve hatalarımızdan ders alacağız. Ben de kendimi geliştirmek için uğraşıyorum." dedi.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu son olarak "İnşallah sezon sonu şampiyon oluruz." diyerek sözlerini noktaladı.