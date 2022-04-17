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Spor

Kerem Aktürkoğlu için İstanbul'a geliyorlar! Dünya devinden inanılmaz teklif

Kerem Aktürkoğlu'na son olarak Borussia Dortmund talip oldu. Galatasaray'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülen Alman ekibinin teklifini önümüzdeki yaz yapacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Nisan 2022 Pazar 18:27 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 18:27
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Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Bundesliga ekibi Borussia Dortmund gemileri yaktı. Alman ekibinin önümüzdeki yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için teklifte bulunacağı ve 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DORTMUND KANCASI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonu milli oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalacak olan Alman ekibi 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Genç oyuncunun için ayrıca Arsenal, Atletico Madrid, Wolfsburg, Tottenham ve Lyon da devrede.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 46 resmi maçın 41'inde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

Star Gazetesi

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