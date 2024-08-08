Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avilla, 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

Menajer D'Avila, Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova ile anlaştığı yönündeki iddalar üzerine açıklama yaptı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, SAÇMALIK"

Rusya basınında yer alan habere göre D'Avila, "Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskava ile anlaştığı doğru mu?" sorusuna " "Hayır. Bu iddialar doğru değil, saçmalık." cevabını verdi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray formasıyla 174 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerde 44 gol atıp, 39 asistlik performans sergiledi.