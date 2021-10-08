Kerem Aktürkoğlu için transfer yarışı! İki kulüp resmen devrede

Fanatik 8 Ekim 2021 Cuma 10:10 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:10

Ara transfer döneminde çok sayıda takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ı, iç transferde de yoğun günler bekliyor. Sarı kırmızılı ekibin Brezilyalı stoperi Marcao'ya Palmeiras'ın talip olmasının ardından, Fransız kulüpleri de bir başka genç yetenek için devreye girdi. Aslan'ın 22 yaşındaki hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Alman ekibi Wolfsburg'un ardından Nantes ve Lyon'un radarına girdiği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre iki kulübün, Kerem'in her maçını canlı izlettiği ve hakkında detaylı raporlar hazırlattığı öğrenildi. Ocak ayında Kerem için oldukça yüksek bir bonservis teklifi yapılması bekleniyor. Genç oyuncu hakkında iki kulübün hazırlattığı rapordaki ilginç detaylar da dikkat çekiyor.

'SEVİYEMİZİN ÇOK ÜSTÜNDE'

Bu sezon Fransa Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve orta sıralarda yer alan Nantes cephesinde Kerem için, "Potansiyeli bizim seviyemizin çok üstünde. Galatasaray'la bonservis konusunda anlaşsak bile oyuncu bizi hedefleri açısından yetersiz bulup tercih etmeyebilir. İkna edebilmek için ona basamak olabileceğimizi ve daha büyük kulüplere gitmesini sağlayabileceğimizi anlatabiliriz" ifadeleri kullanılıyor. Nantes Kulübü, Kerem transferine bir yatırım gözüyle yaklaşıyor.

LYON'DA DA HESAPLAR AYNI

Finansal şartları ve kadro değeri Nantes'a göre çok daha iyi seviyelerde olan, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Lyon'un da çok ciddi bir sol kanat arayışında olduğu belirtiliyor. Kadrosunda Ekambi dışında sol ön oyuncusu bulunmayan ve buraya genç, potansiyelli, skor üretmeye yatkın bir oyuncu bakan Fransız devi, Kerem'den hem saha içinde faydalanmayı hem de onu geliştirerek çok daha yüksek bedeller karşılığında satmanın hesapları içinde. Oyuncuyu yakından takip eden temsilcilerin, Kerem'in transfer olduktan hemen sonra Lyon'un değişmez sol kanat oyuncusu olabileceği yönünde raporlar hazırladığı da gelen haberler arasında.