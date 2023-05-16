Kerem Aktürkoğlu: İki hafta sonra şampiyon Galatasaray olacak

Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetinin ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Üç maç kazanınca inşallah şampiyon olacağız. Bu inançla hazırlandık. Aile yemeğimizde şampiyonluğa yürüdüğümüzü göstermek istedik. İnanılmaz bir sezon geçiyor. Taraftarımız harika. Kaldı iki maç. İnşallah sezon sonunda kupayı birlikte kaldıracağız." dedi.

Soyunma odasında yaşananları aktaran Kerem Aktürkoğlu "Soyunma odasına başkan, yöneticiler giriyor. Biz bir aileyiz. Birbirimizi motive ediyoruz. Başkanımız geldi ve galibiyeti onunla kutladık. İki hafta sonra inşallah şampiyon Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ile arasındaki uyumdan bahseden Kerem Aktürkoğlu "Mauro Icardi ile güzel bir uyumumuz var. Birbirimize gol attırmayı çok istiyoruz. Golden sonra beni sırtına aldı. Aile ortamı var, kimse üstüne almıyor. Hep birlikte şampiyonluğa yürüyoruz." açıklamasını yaptı.