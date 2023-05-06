Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

İç transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a bir imza daha yolda. Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ile de yeni mukavele yapmaya hazırlanıyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi olan milli yıldızın alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar...

İç transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da yeni imza kapıda...

Son olarak Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayan sarı-Kırmızılılar takımın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nu da ikna etmeyi başardı.

Bir süredir milli futbolcu ve menajeri Erkut Söğüt'le pazarlıklarını sürdüren yönetimin yapılan son görüşmede mutlu sona ulaştığı belirlendi.

Takvim'in haberine göre; Kerem ile bir araya gelen Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, "Avrupa'dan teklif gelirse önünü açacağız" sözünü vererek işi bitirdiği öğrenildi.

Kariyerinin en verimli döneminde Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen 24 yaşındaki futbolcuyla çok sayıda kulübün yakından ilgilendiği biliniyor.

Geçtiğimiz sezon 2026 yılına kadar imza atan milli futbolcunun sözleşme süresinde bir değişim olmayacağı öğrenildi.

Ancak Kerem'in 10 milyon lira seviyesinde olan maaşının yüzde yüzlük artışla 20 milyona liraya çekileceği gelen bilgiler arasında.

Özellikle sezon başında Abdülkedir Bardakcı'nın transferi sonrası takım içinde maaş dengelerinin bozulduğu belirtilmişti.

Yönetimin kısa süre içinde Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Yıldız futbolcu bu sezon 33 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.