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Spor

Kerem Aktürkoğlu ligdeki 8. golünü kaydetti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u evinde ağırlayan Galatasaray rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızlıların başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu bu maçta attığı gol ile birlikte ligdeki 8. golünü attı.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu ligdeki 8. golünü kaydetti
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçında rakip ağları havalandırdı ve bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 6-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, mücadelenin 59. dakikasında ceza yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçıyla Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti. Milli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 72. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

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