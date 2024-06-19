İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2024 Çarşamba / 13 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5643
  • EURO
    35,0189
  • ALTIN
    2444.02
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım formasıyla 6. golünü attı
Spor

Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım formasıyla 6. golünü attı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki gol sayısını 6'ya yükseltti.

19 Haziran 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım formasıyla 6. golünü attı
ABONE OL

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşırken, millilerin 3. ve son golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Maçın 90+7. dakikasında Gürcistan'ın kullandığı korner sonrasında kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem ilerleyip ceza sahası dışından boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 6. gol sevincini yaşadı. Maça yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.