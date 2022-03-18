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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Mücadeleden bir saniye vazgeçmeyeceğiz

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında evinde Barcelona'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

IHA18 Mart 2022 Cuma 16:13 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 16:13
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Barcelona'ya elenmelerine rağmen önemli tecrübeler kazandıklarını belirten Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, "Bu kazançlar bizi ilerideki başarılarımıza ulaştıracak, buna yürekten inanıyorum. Nasıl ki taraftarımız dün bir saniye bile takımı desteklemekten vazgeçmedi. Biz de mücadeleden bir saniye vazgeçmeyeceğiz. Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün akşam sahasında Barcelona'ya 2-1 kaybeden Galatasaray, turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da bu sezon takım olarak yaşadıkları Avrupa macerasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kerem, "Düşler Sahnesi maalesef bizim için sona erdi. Büyük zafere bu kadar yaklaşmışken daha da ileriye gitmek tek arzumuzdu. Her ne kadar dünkü Barcelona maçı ile elenmiş olsak da çok şey kazandık. Tecrübe, takım ruhu, birliktelik ve daha niceleri. Bu kazançlar bizi ilerideki başarılarımıza ulaştıracak, buna yürekten inanıyorum. Nasıl ki taraftarımız dün bir saniye bile takımı desteklemekten vazgeçmedi. Biz de mücadeleden bir saniye vazgeçmeyeceğiz. Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

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