Kerem Aktürkoğlu olayı hakkında konuştu! Marcao: İstenmeyen bir olay yaşandı

15 Kasım 2021 Pazartesi 20:35 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:44

Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayı, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, transfer iddiaları ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili konuştu.

İşte Marcao'nun açıklamaları...

"MİLLİ TAKIM ARASI İYİ BİR ZAMANA DENK GELDİ"

"Milli takım arası iyi bir zamana denk geldi. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Takımda yorgunluklar oluyor. Artılarımızı, eksilerimizi görme açısından, eksiklerimizi düzeltmek için iyi bir ara oluyor. Hocamızla, arkadaşlarımızla neleri daha iyi yapabiliriz ona çalışıyoruz."

"HOCAMIZIN KARAR VERMESİ ZORLAŞIYOR"

"Rekabet çok önemli, her pozisyonda olmalı. Takımımızın içerisinde de bu rekabeti görebiliyoruz. Çok kaliteli arkadaşlarımız var. Forma rekabeti en üst seviyede. Sağlıklı şekildeki rekabetin her zaman takıma faydası olur. Kazanan Galatasaray olur. Allah hocama yardım etsin çünkü zor bir durum. Bu kadar forma rekabeti, opsiyon, iyi oyuncular... Hocamızın karar vermesi zorlaşıyor."

KEREM AKTÜRKOĞLU OLAYI

"Zor bir zamandan çıktım, uzun süre oynamadım. İstenmeyen bir olay yaşandı, psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim. Taraftarımız hep yanımda oldu. Bütün takımın yanında taraftarımız. Tekrardan sahaya dönmek, onların beni kucaklaması beni çok mutlu etti."

"FATİH TERİM, BABA GİBİ"

"Fatih Hocamın en büyük özelliklerinden birisi herkese bir baba gibi davranması. Kim zora düşse hep yanında oldu. Galatasaray'ı Galatasaray yapan en büyük özelliklerden biri de liderin bir baba gibi davranması, Florya'da bir aile ortamı olması."

"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Avrupa'da bu zamana kadar iyi bir performans gösterdik, iyi maçlar oynadık. Kura ilk çekildiğinde rakiplerimize baktığımızda Şampiyonlar Ligi grubu gibi gözüküyordu. Galatasaray'ın bu gruptan çıkamayacağını söylüyorlardı. Hocamız, bize bu gruptan çıkabileceğimize inandırdı. Gösterdiğimiz performans da ortada. İyi sonuçlar alıp, gruptan çıkmak istiyoruz."

"NELSONN İLE İYİYİZ"

"Nelsson'la güzel bir uyum sağladık. Çok akıllı, çok zeki, kaliteli bir futbolcu. Bizim yakaladığımız uyum sadece bizim başarımız değil, takım arkadaşlarımızın, hocamızın bize verdiği destek sayesinde oluyor. İkimizin uyumu önemli ama bu bir takım başarısı."

"PUAN FARKI KAPANIR"

"9 puan lider için bir avantaj ama önümüzde çok maç var. Karamsarlığa düşmek, pes etmek ruhumuzda yok. Farkın kapatılabilecek bir fark olduğunu düşünüyorum."