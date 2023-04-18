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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2023 Salı 23:00 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Kerem, "Biz lideriz. Lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz bizden çekiniyor. O yüzden kazanmaya devam ediyoruz çok şükür. Yoğun bir fikstür var. Gayet güzel gidiyor her şey. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz." dedi.

Milli futbolcu, konuşmasını, "Bizim sezon başından beri güzel bir grafiğimiz vardı. 14 maçlık seri de yaptık. Ara da verdik, o yüzden uyum süreci bozulabiliyor. Biz çalışıyoruz. Bu görünüyor. Bizim güzel bir takımımız, saha içinde saha dışında güzel bir ortamımız var. Geçen hafta 6-0 bitti, bu hafta 4 attık. Daha da farklı olabilirdi. Güzel ortamımız var. İnşallah sezonu şampiyonlukla tamamlayabiliriz." sözleriyle tamamladı.

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