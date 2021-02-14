Kerem Aktürkoğlu: Şampiyonluk olacaksa, bu tip galibiyetler değerli

14 Şubat 2021 Pazar 18:24 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 18:24

"Şampiyon olacaksa bu tip galibiyetler çok önemli" diyen Kerem Aktürkoğlu, "Sabah çok kötü bir haberle uyandık. Şehitlerimiz var. Çok üzüntülüydük. Sonra işimizi yapmamız gerkeiyordu. Geldik. Zor bir mücadele oldu. Zemin çok ağırdı. İki takım da istediklerini gerçekleştiremedi. Mücadele önemli. Bu tip galibiyetler çok değerli. Şampiyonluk olacaksa, bu tip galibiyetler değerli. Taraftarlara armağan olsun." dedi.

HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİM

Galatasaray'daki gelişimi hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Fatih Hoca beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayabileceğimi düşünüyordum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım da çok katkı sağladı. Yabancılık çekmedim, hep sıcak davrandılar. Bu sürecin kısa sürmesini sağladılar. Benim için güzel geçiyor." şeklinde konuştu.