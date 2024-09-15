Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Benfica, sahasında Santa Clara'yı konuk etti. Maçın 1. dakikasında Santa Clara futbolcusu Vinicius Lopes'in golüne engel olamayan Benfica; Kerem Aktürkoğlu, Florentino Luis, Antonio Silva ve Angel Di Maria'nın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İLK GOL



Yeni takımı Benfica ile ilk kez resmi maça çıkan ve ilk 11'de yer alan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 27. dakikasında Santa Clara ağlarını havalandırdı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydeden isim oldu. Milli futbolcunun ilk golünde asisti yapan isim ise bir başka Milli futbolcumuz Orkun Kökçü oldu.

25 yaşındaki başarılı futbolcu, golünü attıktan sonra Galatasaray'da klasikleşen "Harry Potter" sevincini bu kez Benfica formasıyla yaptı ve gol sevincini Orkun Kökçü'ye sarılarak kutladı. Milli yıldız, 73. dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı.

YENİ FORMA NUMARASIYLA SAHNEDE



Galatasaray'da ilk sezonunda 18 numaralı formayı terleten Kerem Aktürkoğlu, sonraki sezonda 7 numaralı formaya geçti ve Galatasaray'dan ayrılana kadar bu forma numarasını kullandı. 25 yaşındaki başarılı futbolcu, yeni takımı Benfica'da ise 17 numaralı formayı seçti ve yeni formasıyla gol perdesini açmayı başardı. Benfica'da 7 numaralı formanın sahibi ise yarı Türk, yarı İsviçreli futbolcu Zeki Amdouni oldu. Amdouni, Benfica'ya Burnley'den kiralık olarak transfer edildi.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ



Bu sezona Galatasaray formasıyla başlayan Kerem Aktürkoğlu, 6 maçta forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Daha sonra transferin son günlerinde Benfica'ya 12 milyon Euro'luk bir bedelle transfer olan başarılı futbolcu, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Kerem Aktürkoğlu, 2024-2025 sezonunda şu an 7 maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik performansa imza attı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 2 ASİST



Milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Antonio Silva'nın gollerinde asisti yapan isim oldu. 23 yaşındaki orta saha, Benfica ile bu sezon çıktığı 5'inci maçında 3'üncü asistine imza attı. Orkun Kökçü'nün ayrıca bu sezon 1 tane golü bulunuyor. Başarılı futbolcu, 82. dakikada yerini Leandro Barreiro Martins'e bıraktı.